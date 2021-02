Majanduse lühiuudised

OPECilt oodatakse hinnaralli lõpetamist

Viimastel kuudel kiiresti ­kerkinud toornafta hind on pannud analüütikud olukorda murega vaatama ning naftakartellilt OPECilt oodatakse, et nad tootmiskraanid taas rohkem avaks, mis ei laseks hinnal enam edasi kerkida. Kuna Hiinas, kes on maailma suurimaid naftatarbijaid, on nõudlus tagasi koroonaeelsel tasemel ning nõudlus püsib ka mujal maailmas, on toornafta barreli hind kerkinud tänavu ligi 25 protsenti. Samas on OPECit juhtiv Saudi Araabia tootmispiirangute vähendamise suhtes väga ettevaatlik. Neljapäeval toimub 23 riiki koondava OPEC+ kohtumine, kus otsustatakse, kas aprillis lastakse turule päevas 0,5 miljonit barrelit rohkem. Bloomberg