Aga Amazon pole ainus. Peale Jeff Bezose asutatud interneti­firma, millest on praegu muu hulgas kasvanud üks suuremaid pilveteenuste pakkujaid maailmas, kasutavad Facebook, Google, Microsoft ja Apple enam kui 45 teravatt-tundi energiat aastas, mis on sama palju, kui tarbib Uus-Meremaa, kirjutab Financial Times.