Tollane Moskva linnapea Gavriil Popov andis ametliku loa kuju teisaldamiseks, öeldes, et kujude ebaseaduslik mahavõtmine on bolševike viis. Popov nimetas Dzeržinski kuju Vene ajaloos kriminaalset rolli mänginud ametkonna sümboliks, mis oli piisav põhjendus, et kuju eemaldada.