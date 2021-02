Hooldekeskuse rahvas ootas viis tundi vaktsiini, mida ei tulnudki

Inimesed ootasid Kaunase pst 22 päevakeskuses vaktsineerimist kella kaheteistkümnest päeval kella viieni õhtul, kuid tellitud vaktsiin kohale ei jõudnudki. Põhjust neile ei öeldud.

Segased asjaolud

Tartu vaimse tervise hooldekeskuse rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna juhatuse liige Indrek Sooniste selgitas, et Moderna vaktsiin telliti OÜ​ Eldred ​kaudu, mis osutab Eestis tervishoiuteenust koduõenduses ja kiirabis.

«Meie ülesanne oli koostada nimekiri ja koguda inimesed kokku. Kui vaktsiini ei saabunud, väljendasid oma nördimust loomulikult nii inimeste logistikaga tegelenud töötajad kui ka vaktsiini oodanud inimesed,» sõnas Sooniste.

Siiani on tema sõnul olnud koostöö terviseametiga väga hea ning Sooniste arvas, et juhtunu võis olla inimliku eksimuse süü.

Eldredi esindaja kinnitas telefoni teel, et nende töötajad olid üksnes teenuse pakkujad ning ootasid Tartus samamoodi vaktsiini. «Meie teeme süsti ega tea, miks vaktsiin kohale ei jõudnud. See on terviseameti rida,» selgitas Eldredi esindaja, kes oma nime ei avaldanud.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees kuulis juhtunust Tartu Postimehelt ja ütles, et asjaolud on segased ning juhtum väga kahetsusväärne. Eile kinnitas Lees, et vaktsiin jõuab hooldekeskusse sel nädalal.

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ütles, et kõnealune vaktsiinitellimus polnud ametlikult üldse kinnitatud.

Ebastabiilsed tarned

«Eldred tegi tellimuse esimese doosi jaoks, neid tellimusi rahuldame vastavalt vaktsiini laoseisule. Praegu ei ole võimalik esimeseks doosiks mõeldud tellimusi välja saata,» selgitas Pruudel. Et terviseamet ei olnud Eldredi tellimust kinnitanud, ei saadetud ka vaktsiini välja.

«Meile on oluline tagada teine doos juba vaktsineeritud inimestele. Kui laoseis on väike, siis esimeseks doosiks mõeldud tellimusi me välja saata ei saa. Vaktsiinitarned on olnud ebastabiilsed, sellest ka senine praktika,» lisas Pruudel.

Pfizer/BioNTechi vaktsiinide saabumine Eestisse liigub ühtlases tempos, kuid Moderna kohta seda veel öelda ei saa. Seetõttu hoiab terviseamet praegu laos ka kõigile vajaliku teise Moderna doosi alles.