Abeli, Liigi ja Vaariku panust hinnatakse kõrgelt ka teises Krahli lavastuses: Lauri Lagle «Sa oled täna ilusam kui homme», mis on nomineeritud etenduskunsti-, aga ka lavastajaauhinnale.

Lagle ja Ulfsaki kõrval on ühendžürii maineka auhinna vääriliseks hinnanud Hendrik Toompere jr, Karl Saksa ja Ingomar Vihmari töid, vastavalt siis lavastusi «Lehman Brothers», «Planet Alexithymia» ja «Tango».

Ent Juhan Ulfsakil on võimalus lisaks aasta lavastaja tiitlile saada ka parima meesnäitleja nimetus, sest tema töö näitlejana Kanuti Gildi Saali lavastuses «Kas te olete oma kohaga rahul» on nomineeritud just selles kategoorias. Kuidas sõnalavastuse žürii otsustab, selgub 27. märtsil, mil Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu ühistööna jõuab ETVs eetrisse Eesti teatri auhindade erisaade.