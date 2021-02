Uue aasta algusesse on vaktsiin toonud veidi optimismi. Arutama on hakatud selle üle, milline on maailm pärast pandeemiat. Üks keskseid küsimusi on, kui kiiresti taastub majandus. Huvitavaid mõtteid on aga teisigi, näiteks sotsiaalteadlane Marju Lauristin usub muu hulgas, et kriisi tulemusel saame paremateks ja targemateks inimesteks (Postimees Arter, 28. märts 2020). ­Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor akadeemik Krista Fischer ütleb: « See, et helistab poliitik teadlasele, et arutada riigi jaoks ­olulisi asju... ma väga loodan, et kui kriis ühel hetkel selja taga on, ei ­kustuta nad oma telefonidest neid ­numbreid ära ja et see komme jääb külge» (Postimees Arvamus ja Kultuur, 23. detsember 2020). Mõlemad on väga head soovid ja nende täitumist tasub loota.