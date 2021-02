Näiteks tunnistab noor isa Jevgeni, kes jalutab reede pärastlõunal linna peatänaval ajakirjanikule lapsega vastu, et ei kanna maski, kuna ei usu, et koroonaviirus üleüldse eksisteerib. «Te saate ju ise aru, mis aastaaeg meil praegu on. Gripihooaeg! Seega on normaalne, et inimesed põevad.»