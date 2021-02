«See liik pole Eestis uustulnuk, lihtsalt keegi ei teadnud, et ta on omaette liik,» seletas Villu Soon sinistes-kollastes-rohelistes toonides säravat kuldherilast tutvustades. Eesti eri nurkadest on neid seni kinni püütud paarikümne ringis, kõik isendid on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kogus.