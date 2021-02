Loodusgiid Aivar Ruukel ütles, et Soomaal on suurvee tase viiendat päeva tõusnud. «Nagu alati lumesulamise ajal kogub just algul kiirema hoo üles. Praegu on vee tõus Riisa veeposti järgi sentimeeter tunnis,» pajatas Ruukel eile pärastlõunal. Praeguste tendentside järgi ta suurt üleujutust Soomaal ette ei näe, tema ennustuste järgi tuleb see keskmine.