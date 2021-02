Hooldusvanem: pole ühtegi last, keda aidata ei saaks

Tellijale

Möödunud aasta lõpus eetris olnud «Kuuuurija» saates ütles kasulaste väärkohtlemise pärast süüdi mõistetud endine aasta ema ja hooldusvanem Malle Kobin, et tema sõnum emadele on: kasulaste võtmisest tuleks hoiduda. Et vältida olukorda, millest Kobin end leidis. Iial ei teadvat, millised lapsed puberteedieas on. Kuigi osaliselt mõistavad kasuvanemad Kobini öeldut, ei ole olukord kaugeltki nii mustvalge.

Üle Eesti kasvab ligi 800 «raske seljakotiga» last, kes peavad olude sunnil elama pere- või asenduskodus. Igal aastal eraldatakse oma perest pea 250 last ning sellises olukorras ulatavad abikäe hoolduspered, kes hoolitsevad lapse eest tema täiskasvanuks saamiseni või siis ajutiselt, kuni lapse sünnipere suudab taas võsukese eest vastutada.

Hooldusvanema Jane Snaithi katuse all on elanud kaheksa kasulast, kuid on ka käputäis neid, kes on Snaithi juures peatunud tema töö olemuse tõttu.

«See ei ole kohe algusest peale olnud kutsumus. See kujuneb aastate jooksul ja alles hiljem suudad panna need pusletükid kokku, et kuidas ma siia jõudsin,» selgitas Snaith.