Eesti lühiuudised

Prokurör vaidlustas Kersti Krachti vahi alt vabastamise

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern vaidlustas läinud nädala lõpus riigikohtus rahandusministri eksnõuniku, korruptsioonikuritegudes kahtlustatava Kersti Krachti (pildil) vahi alt vabastamise. Prokuröri määruskaebuse arutusele võtmine riigikohtus ei ole kindel. 12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Krachti ja ettevõtja Hillar Tederi ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale. 14. jaanuaril andis Harju maakohus loa võtta Teder ja Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Kracht pääses vahi alt 16. veebruaril, Tederi vabanemine on veel lahtine. BNS

Riigil on tervisevaldkonnas kolm suurt eesmärki

Valitsuse tegevuskava aastateks 2021–2023 seab tervisevaldkonnas eesmärgiks koroonapandeemiast väljumise, Eesti inimeste tervena elatud eluea tõstmise ning ebavõrdsuse vähendamise tervises. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pikendatakse haigushüvitise maksmist alates teisest haiguspäevast kuni 2021. aasta lõpuni ning kavas on võimaldada maist alates tasuta kodulähedast koroonavastast vaktsineerimist kõigile Eesti inimestele. BNS

Prokurör tahab Venno Loosaare vangi saata

Statistikaameti juubeli puhul ilmub postmark

Eesti Post annab täna välja statistikaameti 100. aastapäevale pühendatud postmargi. Statistikaameti juubeliks välja antud margil on kujutatud Eesti riigi kaarti, millesse on paigutatud tulpdiagramm. Margi kujundas disainer Riho Luuse. Margi tiraaž on 25 000. PM