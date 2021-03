Kõigel siin elus on suurem pilt. Iga asja saab vaadata kas lähedalt või kaugelt. Mida lähemalt vaatad, seda vähem näed. Natuke nagu mustkunsti puhul. Kõik oleme jälginud pingsalt mustkunstnikku kaarditrikki tegemas, aga mida lähemalt sa kaarte tema käes jälgid, seda suurem on tõenäosus, et sa tegelikult ei näe midagi, ja see, kuidas trikk tehti, jääb märkamata, arusaamatuks.