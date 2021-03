Nii on Mario Draghi juhitava uue valitsuse seljataga korraga konservatiivid, liberaalid, suveräänid, sotsialistid, Euroopa-meelsed, kristlikud demokraadid, keskkonnakaitsjad, radikaalid, piirkondlike õiguste eest seisjad ja ka populistid, või vähemalt nende riismed, sest viimase ridades on ka dissidente. Populistlik Viie Tähe Liikumine (M5S) on seejuures osa endise Euroopa Keskpanga juhi veetavast koalitsioonist.