Kriisides löövad välja süsteemide kõige nõrgemad kohad. Lapsed, vanemad, kodud, õpetajad, koolid, ministeerium, riik – kõik on hädas. Haridussüsteem ei toimi enam (hästi). Oleme näinud eriilmelisi kriise ja kogemus kinnitab kahte: iga kriis saab alati otsa ning mitte kunagi ei taastu olukord sellisena, nagu see oli varem. Juba kriiside ajal, kuid veel enam kohanemisfaasis hakatakse tegutsema teisiti: ebaefektiivseid või ajale jalgu jäänud süsteeme täiustatakse või visatakse need üldse kõrvale.

Seni on haridussüsteemi üheks peamiseks probleemiks olnud õpetajate puudus, seda nii väheväärtustatud ühiskondliku positsiooni kui ka madalate palkade tõttu. Tegelikult on see töö ka raske. Üha enam nõuavad ja tegelikult ka saavad õigusi lisaks vanematele ka lapsed või ülemises otsas juba täiskasvanud õpilased ning vaevalt, et õpetajad sellest jõudu juurde saavad.