Peeter Järvelaid: vajame erinevaid seeniorimaju

Läinud kuul avati Põhja-Tallinnas 80-korteriline seenioride maja – elamu, kus pakutakse eakatele vajalikke teenuseid, seltskondlikku tegevust ja kus puuduvad ehituslikud takistused. Kuid praegusel juhul on tegemist ikkagi munitsipaalelamuga, kuhu üüriliseks saamise üks tingimus on selline eluasemeprobleem, mida eakas oma vahenditega kuidagi lahendada ei suuda.

On päris selge, et üksi omavalitsused selliseid maju kõigile võimalikele vajajatele ehitada ei jõua. Mitmes arenenud riigis on seenioride majad mõeldud liikumisraskustega inimestele. Tegemist ei ole hooldekoduga: elanikud elavad korterites, mida nad üürivad linnalt ja kus privaatsust ning tegutsemis-, omandi- ja finantseerimisvorme on oluliselt rohkem. On ka selliseid, kus eakas on ise mingis vormis kinnisvara omanik ja tema pärijad saavad seda realiseerida.