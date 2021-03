Tarmo Pikner: kas lukustamine või nokaut?

Ühesõnaga, kui me riiki, Euroopat ja maakera lukku ei pane, siis lööb koroonaviirus meid nokauti. Teisisõnu, koroonaviirusel on pikk plaan, mida meil pole, ja see kõlab järgmiselt: viirus katab ühtlaselt kogu maakera tsivilisatsiooni, ükskõik kui rangeid või leebeid meetmeid rakendatakse. Kinnitan, et see pole vandenõu-, vaid siinkirjutaja teooria ja kavatsen selle patenteerida.

Laias laastus on ju nii, et kõik riigid on kogu ranguse skaala otsast lõpuni läbi käinud ja ühtlasi ka kõik haigestumise näitajad, nullist tuhandeini. Erandiks on ehk Rootsi. Jõudsimegi sinna, et rootslastel oli ikkagi õigus: peame selle viirusega elama, mis tähendab, et osa peab ka surema. Darwinil oli selle kohta kindel termin, mida ei hakka siin kirja panema, kuid on selge, et end ebaühtlaselt paksuks söönud tsivilisatsioon on jõudnud kuristiku servale. Rajaneb ju praegune maailmakorraldus klauslil, et iga viimane kui Paapua saareelanik peab mingil hetkel hakkama sõitma Lamborghini Aventadoriga. Selleks oleks vaja aga mitut maakera, paraku neid praegu pole.