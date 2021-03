Looduse tundmist võiks pidada nohikute harrastuseks, kuid lähemalt uurides osutub, et sellest oleneb rahva saatus.

Keda tunned, seda hoiad. Huvitav, et nii on. Mida tunned, seda kipud hoidma ka. Tundmise ja suhtumise vahel on seos. Tundmine teeb omaks. Keegi ei võitle tundmatu, võõra eest nii väga kui tuntu ja oma eest. Looduse tundmisest oleneb, mida inimesed loodusega teevad.