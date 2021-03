Tartu kultuuri lühiuudised

Kunstimaja näitusi saab vaadata tänagi

Kuigi teisipäeviti on Tartu kunstimaja (Vanemuise 26) näitused huvilistele tavaliselt suletud, on täna erandlik päev ning kell 12–18 on lahti kolm näitust. Need on kõikidele vaatamiseks avatud alles läinud nädala laupäeval.

Monumentaalgalerii väljapanekus saab tutvuda Tartu kunstioksjonil osalevate töödega. Selle on korraldanud Tartu kunstnike liit koostöös galeriiga Art & Tonic. Ka veebiaadressil oksjon.kunstimaja.ee välja pandud 50 teose hulgas on pronksist ja terasest «Ruska». Selle alghinnaks on autor Urmo Teekivi pannud 100 eurot.

Urmo Teekivi, «Ruska» (pronks, teras, 2019). FOTO: Raimu Hanson

«Ruska» tekitab assotsiatsiooni Viljandis vana aasta lõpul ja uue aasta algul vilksamisi näha olnud Jaak Joala monumendiga, milles autor Mati Karmin oli muu hulgas samuti modelleerinud metallist välja ulatuvaid käsi. Urmo Teekivi teos on valminud aastal 2019 ning – nagu on vihjatud oksjoninäituse kataloogis – seda võib tarvitada sõbralikuks nukimüksamiseks.

Kunstimaja suures saalis saab vaadata Jonas Gasiūnase ja Kaido Ole ühist maalinäitust «Jonas & Kaido», mille kuraator on Arvydas Žalpys Kaunasest.

Väljapaneku saatesõnades on öeldud, et leedulane Gasiūnas ja eestlane Ole on mõlemad oma riigi ühed hinnatuimad maalijad, kuid nende looming on väga eripalgeline. Ka inimestena on nad väga erinevad. Kuid midagi nende loojanatuuris ning selles, millise tõsikindlusega nad oma kunstile lähenevad, on siiski sarnast. Seetõttu pole ime, et tegu ei ole kaugeltki esimese näitusega, kus nad koos esinevad.

Kunstimaja väikeses saalis on täna enne pikka kinniolekut avatud Kagu-Eesti keraamikute ühisnäitus «Rutiin või rituaal?», kus oma loominguga osalevad Karmen Kevvai, Urve Konksi, Meelis Krigul, Signe Krigul, Helemall Maask, Krista Nagel ja Aivar Rumvolt.

Seesama näitus oli esimest korda vaatajate ees novembrist 2019 jaanuarini 2020 Vana Võromaa kultuurikojas. TPM

Kellamängu märtsi kavas on kaks eriprogrammi

Tartu raekoja kellamängu märtsi kavas on emakeelepäeva ja küüditamise mälestuspäeva eriprogramm. 3. märtsil kell 18 kõlab esimest korda «Gaudeamus» Tartu ülikooli kammerkoori ja akadeemilise naiskoori asutamise päeva tähistuseks.