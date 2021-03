Lavastaja Taago Tubin: elame kummalisel ajal

Taago Tubina värskeim töö on laupäeval Ugala teatri suures saalis esietendunud USA draamakirjaniku Eric Coble’i näidend «Surnud mees». FOTO: Silver Kaljula

Taago Tubin on mees, kellel kogutud tarkust kolmest Eesti teatrikoolist ja tänaseks lavale toodud üle kuuekümne lavastuse.

Tema värskeim töö esietendus laupäeval Ugala teatri suures saalis: USA draamakirjaniku Eric Coble’i näidend «Surnud mees». Selle kohta tõdeb Tubin, et meie aegruum ajab üle ääre inimestest, kes eesmärgipäraselt tegutsevad tähelepanu saavutamise nimel. Tubin leiab, et edevus ja kuulsuseiha, edukultus ja sellega kaasnev hirm läbikukkumise ees on võtnud pandeemilised mõõtmed. Lavastus asetab selle teema tõsi­elutelevisiooni konteksti, kus traumad muudetakse vaatemängu osaks ja tagasi ei kohkuta justkui mitte millegi ees.