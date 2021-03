Loodust iseseisvalt tundma õppides on peamised abimehed määrajad. Väikese rahvaarvuga Eestis ei ole omakeelseid määrajaid välja antud päris kõikide organismirühmade jaoks, mis seda vääriksid, kuid üldiselt oleme päris tublid. Mitu viimasel ajal Eestis välja antud määrajat on olnud nii piltide kui ka ülesehituse poolest nii head, et turistid, kellega olen mööda Eestit ringi sõitnud, on tõtanud poodi neid ostma.