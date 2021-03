Kultuur lühidalt

Kunstiühingud: uued piirangud on liiga karmid

Kunstiinstitutsioonid leiavad valitsusele saadetud pöördumises, et riigi kehtestatud uued piirangud kunstiasutustele ei ole arvestanud kunstiasutuste poolt juba eelmise aasta kevadest alates kasutusele võetud meetmeid viiruse tõkestamisel ja panust visuaalkultuuri hoidmisel. «Tunnetame, et meile on riigi poolt osaks saanud põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine tingimustes, kus panustame igapäevaselt koos ülejäänud ühiskonnaga võitlusesse viirusega, omame toetavat rolli ühiskonna vaimse tasakaalu säilitamisel ja suhtume enda töövaldkonda ning olukorda riigis ja maailmas suure vastutustundega. Järgime oma tegevuses põhiseaduses sätestatut ja usume, et riik tunnetab vastutust kultuuri säilimisel läbi aegade ning järgib põhimõtet, et kelleltki ei tohi võtta tööd ega sissetulekut ilma piisava põhjenduseta,» märgivad kunstiühendused.