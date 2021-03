Tellijale

Ebamugav abituse tunne

Pildistamissessiooni ajal oli Eva (nimi muudetud) vaid 14-aastane. Pildistamine oli kokku lepitud Kirilli koju Piritale ja neiu pidi kaasa võtma erinevaid riideid. Sessiooni algul viibis ruumis stilist, kes sobitas riietest komplekte kokku, õhkkond oli igati mugav. Pärast stilisti lahkumist muutus Kirilli käitumine.

«Kirill vaatas ühel hetkel pilte ja ütles, et ma oma kleidi nööbid eest rohkem lahti teeksin. See oli üks mu esimesi pildistamisi ja mulle polnud keegi agentuuris seletanud, et mul on õigus ei öelda, kui end ebamugavalt tunnen,» rääkis Eva. Toona arvas ta, et fotograafi sõna maksab, modell ei tohi midagi vastu öelda.

Kuigi Eva ei tahtnud nööpe lahti teha, surus ta emotsioonid alla ja tegi, nagu kästi. Seejärel palus fotograaf, et neiu paneks püksid jalga ning jätaks ülakeha sootuks paljaks. Eva teinudki nii. Kirill andis talle pooleldi läbipaistva kanga, tahtis, et Eva kataks end sellega.

«Kogu järgneva aja tundsin end äärmiselt ebamugavalt ning mõtlesin, et see pildistamine võiks juba läbi saada,» sõnas Eva. Pärast sessiooni ütles fotograaf, et Eva olnud väga enesekindel, et julges poseerida palju ülakehaga. «Ma olin endiselt šokis. Kui isa järele tuli ning küsis, kuidas pildistamine läks, siis tundsin end nii häbistatult ja ärakasutatult, et ei suutnud talle rääkida, mis just juhtus,» lausus Eva. Ta arvas, et kõik oli tema enda süü – tema ju võttis pluusi seljast ja lasi endast selliseid pilte teha.

Kui Kirill hiljem noore naisega ühendust võttis, ignoreeris Eva teda, sest talle tuli meelde pildistamisaegne ebamugav abituse tunne.

«Ta kasutas lihtsalt oma autoriteeti lapse peal ära ning mul on siiani sellest päevast raske mõelda,» sõnas Eva.

Kohatud küsimused