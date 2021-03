Tervise lühiuudised

Soolestikust avastati tuhandeid tundmatuid viirusi

Teadlased on tuvastanud üle 70 000 seni tundmatu viiruse, mis elavad inimeste soolestikus ja nakatavad seal elavaid baktereid; kuidas need täpselt keha mõjutavad, pole teada. Neil võib teadlaste hinnangul olla soolestiku mikrobioomis keskne roll, näiteks tekitades bakterperemeestele soodsaid omadusi ja mõjutades nende bakterite arengut. Uues ­uuringus kasutas teadlaste rühm meetodit, mis hõlmab kogu mikroobide koosluse geneetilise materjali analüüsimist ja seejärel leitud üksikute järjestuste kaardistamist konkreetsete liikide järgi. Teadlased analüüsisid 28 riigist võetud enam kui 28 000 soolestiku mikrobioomi proovi. Live Science/PM

Ameti ja alkoholi tarbimise vahel on seos

Uuringust selgus, et eri ­elukutsete esindajate joomiskombed on väga erinevad. Liverpooli ülikooli teadlased leidsid, et näiteks ehitus- ja tootmistööd olid kõige tõenäolisemalt alkoholi joomisega seotud. Seevastu arstid ja õpetajad tarvitasid alkoholi märkimisväärselt väiksema tõenäosusega. Palju tarvitasid alkoholi veel koristajad ja ametnikud. Vähe pruukisid alkoholi vaimulikud, füüsikud, geoloogid ja meteoroloogid. Teadlased uurisid vanusegruppi 40–69 aastat. BMC Public Health/PM