Peaprokurör ei usu ohtu sõnavabadusele: Eestis võib isegi vandenõuteooriaid levitada, ilma et kinni pannakse

Kahtlemata ei ole see hea märk. Ma olen kindel, et need protsendid ei tulene mitte prokuratuuri ja kapo tegevusest, vaid jultunud avaliku arvamusega manipuleerimisest. Mõned poliitilised jõud on ilma igasuguste tõenditeta selliseid väiteid õhku paisanud. Oma riigi institutsioonide ametnikkonna suhtes usaldamatuse õhutamine on tulega mängimine. Õnneks on see protsent 35, mitte suurem. Ma loodan, et suudame oma tegevusega seda 35 protsenti inimestest veenda, et sellistel väidetel ei ole mingisugust tõepõhja.