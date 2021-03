Eesti lühiuudised

5G turvalisuse küsimus jõudis valitsuse päevakorda​

​Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (Reformierakond) esitas eile valitsusele kehtestamiseks sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu, mis paneb paika 5G-le ja ka teistele sidevõrkudele ­seatavad tingimused, et tagada nende vasta­vus riigi julgeoleku huvidele. Eelnõu järgi rakendub kasutusloa ­kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld tehnoloogiale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad juba olemasolevale tehnoloogiale, milles võetakse kasutusele 5G või uuemad funktsioonid. «Anname ettevõtjatele viis aastat, et oma äritegevus ümber korraldada ja tehnoloogias vajalikud muudatused teha. Nii vähendame nende ­majanduslikku kahju, kuid tagame tulevikus 5G ning muu IT-taristu turvalisuse,» ­märkis Sutt. Keeld puudutaks eriti Hiina päritolu Huawei tehnoloogiat. PM

Politsei kaebab Aivar Mäe trahvi tühistamise edasi

Politsei- ja piirivalveamet otsustas kaevata edasi Harju maakohtu otsuse, millega tühistati Rahvusooper Estonia endisele juhile Aivar Mäele (pildil) seksuaalse ahistamise eest määratud 400-eurone väärteotrahv. Kui kriminaalasjade puhul saab maakohtu otsuse kaevata edasi ringkonnakohtusse, siis väärteoasjade puhul on võimalus esitada maakohtu otsuse peale kassatsioonkaebus otse riigi­kohtule. Harju maakohus tühistas 17. veebruaril Aivar Mäele määratud trahvi, kuna leidis, et Mäe käitumises puudub objektiivne koosseis. Kohus ei tuvastanud, et Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine. PM