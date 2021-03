Ülle Harju: ametnik või putukas?

Ametnik hakkab silmagi pilgutamata väitma, et keskkonnaohtlik tegevus ei ole keskkonnaohtlik. Toodab dokumente, mis aitavad välja petta taastuvenergia tasu, hävitada haruldaste liikide elupaiku või teenida ohtliku naftaäriga miljoneid. Väänab Euroopa Liidu lollitamiseks andmeid, olgu need siis prügi või metsa omad.

Ametnik vassib, eitab, varjab ja salastab, nagu saab. Andmekaitseinspektsioon on teinud viimastel kuudel mitu vaideotsust, kohustanud avalikustama andmeid uurijatele ja ajakirjandusele. Eesti seaduste järgi peavad andmed olema avalikud, aga keskkonnaametnik ei taha, et need avalikud oleksid.