Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et Eesti hakkab Tšehhile järele jõudma, kuna meil ei ole veel piisavalt piiranguid kehtestatud. Naabritel Lätil ja Leedul on olukord parem. «Leedu kehtestas ranged piirangud ja sai viiruse kontrolli alla. Lätis on nakatumisnäit veel kõrge, kuid pole enam jõudsas tõusutrendis,» rääkis Lutsar.

Hispaanias oli aastavahetusel suur koroonaviiruse puhang ning nüüdseks on see kontrolli all. «Hispaanias on küll alati koolid avatud olnud, kuid riik kontrollib väga tugevalt inimeste sotsiaalelu, neil on ka mitmeid kordi olnud komandanditunde,» lausus Lutsar. Norras pole kunagi olnud ulatuslikku koroonakriisi, ent seda võib mõjutada see, et neil on kehtestatud karmid piirangud kohe puhangute alguses.

Teadusnõukoja juhi sõnul ei ole keeruline Tšehhist ette jõuda, kui Eesti rangeid piiranguid ei kehtesta. «Aga ma loodan, et suudame selle piirangutega kontrolli alla saada,» ütles Lutsar.

Küsimusele, mida on Eesti valesti teinud, vastas tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond), et Eestis on kogu kriisi ajal, eeskätt teises laines, võrdlemisi pehmed reeglid olnud. «Me oleme hoidnud tasakaalu ühiskonna avatuse ja Covid-19 tõkestamise reeglite vahel,» selgitas minister. Viimaste nädalate kiire viiruse levik näitab tema sõnul, et valitsus peab meetmete kehtestamisel rangem olema. «Vaadates kiiret nakatunute arvu kasvu ehk ligi 50-protsendilist nakatumistõusu, tuleb vaadata korra peale kehtivatele piirangutele, järelevalvele ja teadlikkuse tõstmisele,» rääkis Kiik.