Kes peaks prügimajandust korraldama? Mulle on jäänud mulje, et meie rohelised aktivistid tegelevad rohkem puude kallistamise, perekonna määratlemise ja koolilaste protestimarsside korraldamisega. Keskkonnaametnikud aga piirduvad arvutimängulaadsete kodulehekülgede tellimisega. Probleem ei ole inimestes, vaid süsteemis.

Ilmselt on paljudel kodu ukse ees kolm konteinerit: biolagunev jääde, paber ja segaprügi. Ise olen püüdnud sorteerida prügi kuude alamliiki, st lisaks veel ohtlikud jäätmed, pandipakend ja muu pakend, nagu plast, metall, klaas. Kõige lihtsam on ohtlike jäätmetega, sest tavainimese igapäevaelus tekib neid vähe. Kõik teavad, et kõige rohkem tekib plastpakendeid. Neid tuleb likvideerida pidevalt.