Volkswagen kaalub Porsche viimist börsile

Volkswagen AG juhatuse esimehel Herbert Diessil on, mille üle ­mõelda. FOTO: Malte Ossowski/SVEN SIMON, via www.imago-images.de/imago images/Sven Simon

Idee Porsche börsile viimisest või luksusbrändi Audi osaluse müügist pole Volkswageni grupi tippjuhtidele uus, aga nüüd on jutud muutunud valjemaks, sest ettevõte liigub elektriautode tootmise poole ning grupi turuväärtus on Teslaga võrreldes väike, kirjutab The Wall ­Street Journal ettevõtte tegemistega kursis olevale allikale viidates.