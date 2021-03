Mul on eakaid pereliikmeid, kes peaksid saama Moderna vaktsiini, aga ootavad seda endiselt. Minu ema, nagu praegu paistab, saab Hiina vaktsiini. Mitmed lähisugulased on juba kätte saanud AstraZeneca vaktsiinisüstid ja ühele onule manustati mõni nädal tagasi teine Pfizer-BioNTechi doos. 40-aastase ja pealtnäha terve inimesena pole mul aimugi, mida mulle pakutakse. Kuigi kindlasti oleks humoorikas see, kui minu vaktsineerimise ajaks antaks mulle Jansseni või CureVaci vaktsiini.

See tähendaks, et ühes peres oleks inimesi vaktsineeritud viie eri Covid-19 vaktsiiniga. Ungaris on see täiesti võimalik. Aga ajal, mil vaktsiinide kohaletoimetamine venib terves Euroopa Liidus, on küsimus: kuidas see võimalik on?