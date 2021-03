Välismaa lühiuudised

Austria kantsler kritiseeris Euroopa ravimiametit

Austria kantsler Sebastian Kurz ütles, et kuigi ELi ühine tarnekava ja heakskiidupoliitika vaktsiinidele on sisuliselt õige, on Euroopa ravimiamet (EMA) liiga aeglane vaktsiinidele heakskiidu andmisel, samuti on tootjatel tekkinud tarneraskusi. Selleks et valmistuda võimalikeks koroonaviiruse mutatsioonideks ja luua teise põlvkonna vaktsiine, ei tohiks me ainult ELile enam lootma jääda, lisas Kurz. Kantsler sõidab homme oma Taani kolleegi Mette Frederikseniga Iisraeli, et leppida kokku kavas tulevaste vaktsiinide ühiseks tootmiseks ja koostööks uuringutel. AFP/BNS