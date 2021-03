Ettevõtmisse irooniaga suhtudes võiks õnnetutele kaasa tunda, sest erinevalt kõigist teistest mässulistest, kes saavad oma identiteeti tuvastamise vältimiseks maskiga varjata, peavad maskivastased oma tõekspidamiste usutavuse säilitamiseks jätma näod ennastsalgavalt katmata. Mis ennustab, et see vastuhakk ei saa olema väga arvukas või pikaajaline. Kuid asi ei ole naljakas. Teisipäevane rüselus maskivastasega näitab, et meil on ühiskonnas inimesi, kes on valmis üles näitama kodanikuallumatust ka sellises humanitaarses küsimuses nagu võitlus epideemiaga. Ja et meil on vaja reegleid, kuidas sellises olukorras toimida.