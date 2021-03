Küsimusele, millised õigused on turvameestel tegutsemiseks, kui kaubanduskeskusse astub maskita inimene, vastas siseminister Kristian Jaani, et kui kaubanduskeskus või pood, kuhu inimene siseneb, on kehtestanud sisekorraeeskirjaga nõuded, et seal viibivad inimesed peavad kandma maski, siis saavad selle nõude täitmist nõuda ka turvatöötajad. Esiteks soovitab turvatöötaja kindlasti inimesel maski ette panna või kui tal seda ei ole, saab turvatöötaja selle talle anda. «Kui inimene maski ette ei pane ja tal ei ole keeldumiseks ka alust (nt tervislik põhjus), siis saab turvatöötaja inimest keelata ruumi sisenemast või kui ta on juba sisenenud, siis nõuda, et ta sealt väljuks,» selgitas Jaani.