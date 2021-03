Akadeemikud: V3 väljakutsete vanik

Pikka aega kestnud piirangud harjumuspärastele tegevustele, sotsiaalne isoleeritus, mitme majandusharu surutis ja paljude inimeste sissetulekute vähenemine on oluliselt häirinud ühiskonna toimimist ja halvendanud paljude niigi haavatavate kaasteeliste elukvaliteeti ja perspektiive. Meditsiinilises mõttes on löögi all eelkõige vanemad inimesed. Vaimse tervise probleemid ohustavad eri ühiskonnagruppe. Meditsiini- ja haridustöötajate õlgadel on mitmekordne koormus. Ettevõtjad tegutsevad määramatuse tingimustes. Pandeemia sotsiaalne mõju on aga suurim noorele põlvkonnale. Õpilaste ja üliõpilaste haridusse võivad jääda lüngad ja praegune kriis piirab oluliselt tööturule sisenevate noorte võimalusi.