Tehnika lühiuudised

Üllatuslikult magnetiline grafeen – veel üks tee kvantarvutini

Grafeen on ühe aatomi paksune süsinikuaatomite kiht. Ei süsinikul ega ka grafeenil pole teadaolevaid magnetilisi omadusi. Neid on varem tekitatud grafeeni paigutamisel tugevale magnetmaterjalile või grafeenikihtide spetsiaalse nurga alla asetamisega. Buffalo ülikooli õpetlased ehitasid aga seadme, kus grafeenikihi kohale oli paigutatud väike 20 nanomeetri paksune ülitugev magnet. See on 20 korda paksem kui grafeenikiht ise. Tulemusena õnnestus neil tuvastada grafeeni magnetmustreid. Oma enneolematult suure tugevuse ja väga hea soojusjuhtivuse tõttu võib magnetiliste omadustega grafeenist saada spintroonika alusmaterjal. Spintroonika on kvantarvutite tehnoloogia peamine alus – need on seadmed, kus näiteks mikrolainekvantide paar saab võimalikult pikalt oodata, kuni see kvantarvustuse tegemiseks «välja kutsutakse». Tänane kvantarvustusseadme eluiga on vaid 50 mikrosekundit. Kui absoluutse nulli lähedale jahutatud kvantprotsessoris on osakeste (spinnide) paarid teineteisest ca millimeetri kaugusel, siis arvutuse käivitumisel suudavadki sellised seisundid püsida vaid 50 mikrosekundit. Ühe arvutusoperatsiooni tegemiseks kulub ca 20 nanosekundit. Buffalo Ülikool/PM