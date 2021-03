CareMate‘i looja Marion Teder: meie teenuste hulgas on ka see, et ollakse lihtsalt seltsiks

Ma tean, kui oluline on seista selle eest, et kõigil oleksid võrdsed võimalused teha karjääri ja olla õnnelikus peresuhtes – nagu öeldud, enda kogemusest. Ma arvan, et ei liialda, kui ütlen, et eriti puudutab see just naisi, kes neil puhkudel, kui lähedased vajavad hoolt, kas kõrge ea või kehva tervise tõttu, on eriti koormatud. Tänapäeval ei taha ei mehed ega naised end ohverdada, et olla näiteks oma vanemate igapäevane hooldaja. See on väga raske ülesanne. See nõuab oskusi ja teadmisi. Siin ka vastus, miks see ettevõte sündis.