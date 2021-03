Viimasel ajal tuleb tihti ette lause: populism on eliidivastane liikumine. Vaatame enda sisse ning püüame mõista, milliste sõnade tähendust me kindla peale teame? Enam-vähem vaieldamatu on vist liikumine, päris kaua tuleks pureda populismi kallal ning ühist meelt me ei leiakski, aga võtame ette eliidi, seda enam, et hiljuti rikastus meie keel uute sõnadega eliitvaktsineeritu ja eliitvaktsineerimine.