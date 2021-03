Kaks kuud maksu- ja tolliameti peadirektorina ametis olnud Madis Jääger rääkis Kuku raadio saates «Majandusruum», et börsiettevõtte ja riigiasutuse juhtimine on paljuski võrreldav. Koroonakriisis on maksukuulekust aidanud säilitada riigi sõnum, et ausaid ettevõtjaid riik ka toetab.