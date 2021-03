USA ja Iisraeli ametnikud kinnitasid New York Timesile, et operatsiooni niidid viivad Iraani, mille luure käivitas eelmisel sügisel Addis Abebas «magava» rakukese, et muu seas spioneerida USA ja Iisraeli saatkondade järele. Nad ütlevad, et Etioopia operatsioon on osa Iraani katsetest leida Aafrikas hõlpsaid sihtmärke, mille kaudu saaksid iraanlased kätte maksta eelmise aasta valusate kaotuste eest, nagu atentaat tuumateadlane Mohsen Fakhrizadeh’le novembris ja kindral Qasem Soleimani tapmine raketirünnakus jaanuaris.