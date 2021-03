Välismaa lühiuudised

Orbáni erakond lahkus EPP fraktsioonist

Ungari parempoolne võimuerakond Fidesz lahkus eile Euroopa Parlamendi paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei fraktsioonist (EPP), teatas peaminister Viktor Orbán. Euroopa paremtsentristlikke parteisid ühendav EPP, mis on europarlamendi suurim fraktsioon ning kuhu muu hulgas kuulub Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Saksa kantsleri Angela Merkeli erakond ning Eestist Isamaa, võttis eile vastu reeglimuudatuse, mille toel olnuks parteiperel võimalik Fidesz oma ridadest välja heita, kuid Orbán jõudis ette. Orbán süüdistas EPPd katses Ungari demokraatlikult valitud europarlamendi liikmeid vaikima sundida ja teovõimetuks muuta. Fideszi liikmed lahkuvad küll EPP parlamendifraktsioonist, kuid mitte EPPst. Fideszi liikmesus EPPs peatati juba kahe aasta eest, mis tähendab, et ungarlased ei saanud esitada kandidaate EPP ametikohtadele ega osaleda koosolekutel. Fideszi EPPst väljaheitmisest on räägitud, aga selle üle hääletamiseks tuleks saadikud füüsiliselt kokku kutsuda, mis aga koroona tõttu ei ole võimalik. AFP/AP/BNS