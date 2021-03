Saksa nullnakatumise eestkõnelejad peavad viirusega elamist võimatuks

Nime No Covid ehk Ei Covidile saanud algatuse kohaselt tuleb esmalt tavapärase elu sammhaaval taastumiseks jõuda nakatumisnäitajani alla kümne juhu 100 000 elaniku kohta nädala jooksul ning sealt edasi nullini. Kampaania Zero Covid ehk Null Covid ihkab sama sihti, kuid veel karmimate võtetega, seisates peale muude valdkondade tegevuse ka majanduses.

Kuigi algatuste eestvedajad ja nende meetodid on erinevad, on huvigruppidel sarnane sõnum ja eeskujud – senised pandeemia tõkestamise tööriistad on ebasobivad ning õigest teest annavad aimu näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa.