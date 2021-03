Reisi lühiuudised

Czech Airlines võitleb ellujäämise eest

Vanuselt maailma viies lennufirma Czech Airlines on pankroti veerel. Juba on suletud ainus allesjäänud pikamaaliin Souli ning kompanii 430-pealist personali ootab ilmselt ees töö kaotamine. Erinevalt paljudest Euroopa lennufirmadest ei ole CSA Tšehhi riigilt abi saanud. Võlad koos tühistatud lendude eest reisijatele tagastamisele kuuluva rahaga ulatuvad ühe miljardi Tšehhi kroonini ehk umbes 380 miljoni euroni. Aviationgeeks/PM

Riigid ahistavad reisijaid koroonahotellidega

Kanada nõuab saabuvailt reisijailt kolme öö veetmist lennujaama koroonahotellis, kus hinnad ulatuvad 3458 Kanada dollarini (2270 eurot). Sealjuures läheb paljudel reisijail Kanadas tuba vaja vaid üheks ööpäevaks, koroonatesti tulemuse selgumiseni. Ise hotelli broneerida ei tule, vaid selleks peab helistama erinumbril, kus ooteaega mõõdetakse tundides. Toitlustus on kirvehindade juures vilets, üks reisija on kurtnud televisioonis, et sai hommikusöögiks vaid tüki leiba ja jogurti. Ka joogivett antakse iga söögikorra juurde vaid pudel, käskides muul ajal juua kraanist. Analoogsed reisimisest võõrutavad koroonahotellipaketid on välja töötatud ka näiteks Suurbritannias ja on tulemas ka Iirimaale, kusjuures Iirimaal peab riskiriikidest tulles hotellis karantiinis olema suisa 14 päeva. PM