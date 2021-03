Eesti lühiuudised

Kohus võttis Võhmas lapsi pussitanud naise vahi alla

Tartu maakohus võttis kolmapäeva pärastlõunal vahi alla Võhmas lapsi pussitanud naise. Viljandi kohtumaja kohtunik sõnas, et mõrvakatses kahtlustuse saanud 37-aastane naine võeti vahi alla esialgu kaheks kuuks. Varasemaid õigusrikkumisi mistahes vallas tal ei ole, ka oli ta kuritöö ajal kaine. Samas saadab politsei naise kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi. Esmaspäeval kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses kaheksa ja kümme eluaastat. Lapsed avastas naine, kes kutsus kiirabi ja andis lastele esmaabi. Mõlemad lapsed said siiski tõsisemaid vigastusi ja kiirabi viis nad haiglasse. Lapsed kosuvad haiglas hästi ning nende elu ohus ei ole. BNS