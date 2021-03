On aasta 1929. Paar aastat on veel aega, enne kui Hitler Saksamaal võimule tuleb, kuid ajad on pingelised ka ilma riigi kohal kõrguva natsipartei varjuta. Kogu riik on rahutu ja taamal terendab majanduskrahh, kuid kokkuvarisemise äärel asuv pealinn on täis maailma­lõpuootuses pidutsejaid, kriminaale ja revolutsionääre. Just sellest Berliinist räägib Saksamaa ajaloo kõige kallim seriaal «Babülon-Berliin».