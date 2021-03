Majanduse lühiuudised

Ülemiste keskuse juhi jaoks pole piirangud adekvaatsed

Valitsuse teisipäevaõhtune otsus kaubanduskeskused nädalavahetuseks sulgeda on Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul ootamatu ja ebaadekvaatne. Pärnitsat hämmastas, kui väikese vahega need piirangud tulid, sest esmaspäevast ja kolmapäevast rakendunud piirangute mõju üle on veel võimatu otsustada. Uued piirangud on Pärnitsa sõnul teatud kompromiss terviseameti ja teadusnõukoja soovitustega, sest viimased on tahtnud kaubanduskeskusi täielikult sulgeda. Praegune otsus jättis kaupmeestele ja nende ettevõtete töötajatele siiski võimaluse endale elatist teenida. PM