Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas 1. märtsist kodulindude väljas pidamise keelu, mis tähendab, et kanad ei saa õue siblima, vihmausse ja värsket heina nokkima. Just need vabade lindude rõõmud annavad mahekanade munakollastele erksa värvi.