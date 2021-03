«Meie perele omaselt oleme igal pool ka põnevaid maitseelamusi taga ajanud,» sõnab üle 50 riigis käinud Umami maitseainepoe perenaine Juta Raudnask. Nii ongi Raudnaskide toidulaud täis reisidelt kaasa toodud roogi, paljudest on praeguseks saanud pere klassika. Argimenüüs on tihedad külalised Tai vürtsikashapu krevetisupp tom yum goong ja Vietnami veisesupp pho. Et lapsed armastavad hakkliha, tuleb Raudnaskide köögist sageli ka Tai hakklihasalati laab’i või lihtsa Mehhiko pajaroa chilli con carne aroome. «Kiire ja super!» kiidab naine mõlemat. India toitudest on staari staatuses kana tikka masala, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida tuuli toob kööki kana-tagine oliividega. Vanem tütar on praegu Jaapani lainel ja fännab omatehtud nuudlisuppi raamenit. «Pikalt keedetud kondipuljongist raamen kauaküpsenud chashu sealihaga – aeganõudev, aga super!»