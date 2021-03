Meditsiiniajaloost või ka Hollywoodi katastroofi­ulmekatest on teada, et epideemiakriisis jäetakse arstieetika esiprintsiip «primum non nocere» («eelkõige ära kahjusta» (inimest)) tagaplaanile. Koos sõduritega suletakse surmavast pisikust nakatunute asula karantiini. Kes piiramisrõnga sees, see sisse jääb, ole sa terve või haige. Õiguskantslerile pole mõtet kaevata, sest ka terved osutuvad varem või hiljem nakatunuks. Ainult filmides suudab kangelane oma lähedased karantiinirõngast välja päästa.