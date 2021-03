Ma olen põhimaanteede neljarajaliseks ehitamise vastu. Pole teab mis üllatus – rohelised on alati kõige vastu, eks ole? Tegelikult pole see sugugi nii: rohelised on lihtsalt selle poolt, et otsuseid tehes mõeldaks kaks sammu ette. Paraku neljarajaliste maanteede puhul seda ei tehta – valmimise hetkeks on nn sajandi taristuprojekt totaalselt iganenud.