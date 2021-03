«Rästikud on väga nunnud, kui nad päikese käes keras on,» ütles Raplas elav loodusesõber Ilmar Merekivi, kes avastas päikeselaigus peesitavad esimesed rästikurõngad 27. veebruaril. «Selles kohas on hea tuulevari ja vastu päikest – kui päike on lume ära sulatanud, ei suuda rästikud enam vastu panna ja tükivad välja.»

Merekivi sõnul on rästikud pea iga päev väljas, kõige rohkem on olnud viis-kuus tükki korraga. Miks on aga ühel fotol rästik kuidagi eriti lai ja jäme? Poegi tal kõhus olla ei saa – need saab rästik alles augustis.